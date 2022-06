– Dette er et typisk eksempel på hvordan et lite område blir hele kraftsenteret i krigen. På den måten er det litt briste eller bære for begge parter her. Både militært og taktisk i at terrenget åpner seg vestover, men også den politiske situasjonen i at russerne kan få en seier i å ha tatt hele Luhansk fylke.

Det sier Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen, til NTB onsdag.

– Det koker ned til et par kvadratkilometer, sier Ydstebø.

Bruer over elva Donets

Helt siden i starten av mai har Russland forsøkt å få kontroll over byen, som ligger vest i Luhansk fylke ved bredden til elva Donets. Det har rast harde gatekamper der, og ukrainerne har forskanset seg i industriområdet rundt den kjemiske fabrikken i byen.

Soldater har forskanset seg, og sivile har søkt dekning i fabrikken. Det er snakk om å opprette humanitære korridorer.

Den siste tiden har russerne ødelagt bruene over elva. Ifølge ukrainske myndigheter blir deres styrker nå angrepet fra alle kanter. De kan være i ferd med å bli helt isolert. Russland har konsentrert mye av sine styrker i angrepet på byen i lang tid.

– Bruene er blitt ødelagt en etter en. Den siste skikkelige brua gikk for et par dager siden. Det betyr i første omgang at ukrainerne blir avskåret fra å trekke seg ut eller få inn forsterkninger, men da må russerne ta kontroll på hele elvebredden på vestsiden av byen, sier Ydstebø.

En høyde ved elvebredden

Nettopp elvebredden kan bli helt avgjørende. Ukrainerne holder Lysytsjansk på den andre siden av elva. Byen ligger på en høyde. Det gir Ukraina et fortrinn. De kan angripe russerne fra høyden, uavhengig av hvordan det går i selve Sievjerodonetsk.

– Det kan godt hende at ukrainerne faktisk vil akseptere å bli omringet, rett og slett fordi de har kontroll på det sterke forsvarsterrenget på vestsiden av elva og kan dermed støtte de ukrainske styrkene på bakken, sier Ydstebø.

– Men samtidig kan ukrainerne velge å oppgi byen og trekke seg helt ut. Det i seg selv vil ikke gi russerne noe annet enn en by som de omtrent har skutt i filler, sier oberstløytnanten.

En eventuell russisk offensiv vestover fra Sievjerodonetsk, over elva og opp skråningen, anser han som en ekstremt krevende operasjon som vil binde opp enorme styrker. Det at russerne ødelegger bruer kan også tyde på at de ikke ønsker å gjøre det.

Besatt av å ta byen

Spørsmålet er hvorfor russerne virker så besatt på å ta Sievjerodonetsk akkurat nå.

– Det er ikke godt å si, det kan være at sjefene har fått ordre om å ta byen, og da blir det nærmest en magnet som trekker all oppmerksomhet til seg, sier Ydstebø.

Russerne kan velge å sende styrker over elva enten nord eller sør for Sievjerodonetsk, for så å angripe vestover. Ydstebø sier at de er ved et bristepunkt. Ikke langt vest for elva blir landskapet åpnere, og da er det lettere å angripe.

Samtidig har russerne et uttalt mål om å ta hele Luhansk og Donetsk fylke, muligens med mål om å annektere dem innen kort tid.

– Selv om russerne etter alt å dømme har krafset sammen mesteparten av kampstyrkene sine for å ta restene av Luhansk fylke, har de ikke de store framgangene. Og de framgangene de får, koster uforsvarlig mye, sier Ydstebø.

Dette blir avgjørende

Det er langt mer avgjørende å klare å presse gjennom forsvarslinjene på vestsiden av Donets-elva enn å ta selve Sievjerodonetsk, mener han. Da er det mer åpne sletter vestover mot Kramatorsk og Odesa.

– Det er krevende terreng å angripe i hvis Ukraina skal ta det tilbake. Samtidig er det en politisk gevinst hvis de kan si at de har tatt hele Luhansk, sier Ydstebø.

– Derfor er den fliken som er igjen, politisk viktig nettopp for å nekte russerne den gevinsten. Selv små byer får en politisk symbolbetydning. Dette kan være enda viktigere enn Mariupol siden Russland har vært så tydelige på å ta disse fylkesgrensene, sier han.

Dersom Russland klarer å ta den siste fliken av Donetsk fylke, vil de også kunne forskanse seg og gjøre en ukrainsk motoffensiv vanskelig. Ukrainerne sier at det haster med å få fram våpen som gjør at de kan forsvare seg mot dette.

– Ukrainerne sier at det haster. Jeg tror nok de kan holde det en god stund ennå med det de har, men de vil måtte ta en del store tap hvis de skal stå i dette uten mer artilleri, sier Ydstebø.

– De bør om ikke altfor lenge, tidligst midt i juli, ha rakettartilleri for å kunne bekjempe mål inne på dypet på russisk side, kommandoplasser, russisk artilleri, ammunisjonslager og slike ting for å redusere russernes evne til å angripe, sier Ydstebø.