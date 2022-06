Nato vil få oppdatering fra Ukraina før toppmøtet – varsler ny stor støttepakke

Nato-sjef Jens Stoltenberg varsler at Nato-landene trolig vil bli enig om en omfattende pakke til Ukraina på toppmøtet.

– I kveld vil vi ha et møte med Ukraina, Georgia, Sverige, Finland og EU. Dette blir en mulighet for forsvarsminister Oleksij Reznikov til å oppdatere oss på hva Ukraina trenger og for Nato-allierte til å komme med ny støtte, sier Stoltenberg onsdag.

Nato-toppmøtet er i Madrid i slutten av juni. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er invitert til møtet. Stoltenberg varsler at Nato er klare til å gi både tunge våpen og langtrekkende systemer.

– Jeg venter at Nato-allierte på toppmøtet vil bli enige om en omfattende pakke som skal hjelpe Ukraina på lang sikt i overgangen fra sovjetutstyr til Nato-utstyr, sier Stoltenberg.

Han nevner ting som marinestøtte, cyberstøtte og andre elementer i tillegg til langtrekkende raketter og artilleri.

– Forstår at det haster

Stoltenberg fikk på onsdagens pressekonferanse flere spørsmål om hvorfor det tar tid å levere tunge og moderne våpensystemer til Ukraina.

– Dette tar noen ganger tid. Det er nettopp derfor det er så viktig å ha et møte som vi har i dag, der vi får møte ukrainske representanter og kan identifisere utfordringene og spørsmålene de vil ta opp med oss når det gjelder hurtigheten i våpenleveransene, sier Stoltenberg.

– Vi leverer mer moderne Nato-våpen, da vil det også ta tid å trene dem opp og sikre at vedlikeholdet er på plass. Når vi nå begynner overgangen fra sovjetvåpen til mer moderne Nato-våpen, vil det være behov for mer tid til å gjøre ukrainerne klare til å bruke disse systemene, sier Stoltenberg.

Dette skjer blant annet gjennom opptrening av ukrainere i Nato-land. Nato bruker samme taktikk som i Afghanistan og vil trene opp instruktører som deretter kan trene opp ukrainere inne i Ukraina.

– Natos ledere forstår at det haster, sier Stoltenberg om behovet for å få nye våpen inn i Ukraina.

– Det handler heller ikke bare om våpen, men om drivstoff, medisinsk utstyr og annet type utstyr, påpeker han.

Fra sovjetvåpen til Nato-våpen

Nettopp overgangen fra gamle våpensystemer fra sovjettiden til moderne Nato-våpen, er noe forsvarseksperter tidligere har trukket fram som en nøkkel for at Ukraina kan gå på en storoffensiv over sommeren.

– Jeg tror det øker slagkraften betydelig, og grunnen til det er at ukrainske styrker er mye flinkere til å få tak i presise måldata, altså informasjon om hvor de eksakte målene er, sa oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NTB tidligere i juni.

Han mener det vil kunne gi Ukraina slagkraft til en sommeroffensiv. Vestlige våpensystemer kan endre bildet for hvordan det vil utspille seg, mener Heier.

– Kanskje behøver de ikke være så mange som 3 mot 1, men heller 2 mot 1 hvis de kan støtte seg på mer moderne vestlig militærmateriell, sier Heier.

Styrker Nato i øst

Stoltenberg varsler også at Nato på toppmøtet vil legge rammene for en styrket allianse, både i form av flere soldater i Øst-Europa og annen praktisk støtte til allierte og partnere.

– I denne mer farlige verdenen må vi gjøre Nato sterkere og støtte våre partnere ytterligere, sier Stoltenberg.

– Detaljene i den nye styrkesammensetningen er ennå ikke avklart. Men et element er mer tilstedeværelse av utenlandske styrker, sier Stoltenberg og viser til at land som Tyskland har styrket sin tilstedeværelse i østeuropeiske Nato-land.

I tillegg skal det plasseres ut mer tungt utstyr i Nato-landene i øst. Det vil også være flere styrker som er øremerket til å forsvare territorier i Øst-Europa, selv om de ikke fysisk er stasjonert der.

Dette vil bli diskutert allerede på Natos forsvarsministermøte i Brussel onsdag og torsdag.

Stoltenberg varsler også at finsk og svensk Nato-søknad vil bli diskutert på toppmøtet, men at han ikke kan si noe om hvor langt de kommer i den prosessen før toppmøtet.

– Det er for tidlig å si, sier Stoltenberg.

Han understreker at Nato har forståelse for Tyrkias bekymringer knyttet til svensk og finsk Nato-medlemskap.