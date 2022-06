Mann dømt til ti års fengsel for å ha voldtatt liten gutt i årevis

Overgrepene startet ifølge dommen da mannen, som nå er 55 år, flyttet inn hos den da fem år gamle guttens familie i Göteborg.

Mannen var iblant guttens barnevakt. Den siste voldtekten skjedde da gutten var 14 år, heter det i dommen. Det gikk enda noen år før han klarte å fortelle familien hva han var blitt utsatt for.

I alt finner retten det bevist at mannen har begått 55 grove voldtekter og 50 grove seksuelle overgrep. Han nektet i retten for alt, med unntak for en seksuell handling. I mannens bosted ble det funnet et kamera med en video som viste ett av overgrepene.

Mannen må betale 700.000 kroner til gutten.