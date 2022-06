Slutt på lastebilstreik i Sør-Korea

Streiken har blant annet rammet viktige bransjer som stålproduksjon, petrokjemiske industri og bilprodusenter og forstyrret de globale forsyningslinjene.

Lastebilsjåførenes fagforening kom til enighet med landets samferdselsdepartement tirsdag. I en uttalelse fra departementet heter det at regjeringen er «lettet» over at fagforeningen gjorde slutt på streiken, og at «vi er veldig leie for å ha skapt bekymring for folk på grunn av forstyrrelser i logistikken og produksjonen».

Ifølge tall fra landets næringsdepartement har streiken ført til tap tilsvarende 1,6 billioner won eller drøyt 12 milliarder kroner.

Sjåførene startet streiken i protest mot stadig økende drivstoffpriser og en prisvekst på det høyeste nivået på mer enn ti år, samtidig som en minstelønnsgaranti løp ut. De to partene har angivelig blitt enige om å opprettholde ordningen.

Protestene er den siste i rekken av hendelser som skaper problemer med globale forsyningslinjer. De er allerede i ulage som følge av koronanedstenginger og Russlands invasjon av Ukraina.

Sør-Korea er verdens største eksportør av minnebrikker. I tillegg til elektronikkgiganten Samsung, huser landet også viktige bilprodusenter som Kia og Hyundai.