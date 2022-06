6. januar-komiteen utsetter høring

Årsaken er at det trengs mer tid til å redigere videoer som skal vises fram under høringen.

– Jeg tror vi bare strammer det til. Det er ingen stor sak, sier hun til kanalen. Videre sier Lofgren at det rett og slett er for mye jobb for de ansatte i komiteen, og at det blir «for mye» med tre høringer på samme uke.

Den neste høringen vil dermed finne sted torsdag. Den skal dreie seg om Trumps forsøk på å presse visepresident Mike Pence til å stanse Kongressens godkjenning av valgresultatet.