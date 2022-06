Ny pågripelse etter at journalist og ekspert forsvant i Amazonas

Den pågrepne, fiskeren Oseney da Costa de Oliveria, er broren til Amarildo da Costa de Oliveria, også kjent som Pelado, som allerede er pågrepet i saken.

Brasils føderale politi sier i en uttalelse at de har tatt i beslag ammunisjon og en åre, men ikke noe om hvorfor, hvem gjenstandene tilhører eller hvor de ble funnet.

Dom Phillips (57) og Bruno Araújo Pereira (41) ble sist sett 5. juni, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil, nær grensa til Peru.

Letingen etter de to mennene fortsatte tirsdag. Søndag ble det funnet en sekk, PC og andre eiendeler i en elv.

Det ble mandag meldt at de to var funnet døde, men politiet avviste senere dette. De bekreftet imidlertid at det var gjort funn av levninger, men sa at disse ikke var identifiserte.

Phillips, som lenge har vært tilknyttet avisen The Guardian, jobbet nå med en bok om vern av regnskogen. Pereira var ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai. Brasilianske menneskerettsgrupper har fortalt at de to mottok trusler.

Urfolk som var sammen med de to, har sagt at Pelado rettet våpen mot dem dagen før de forsvant. Han har nektet for å ha gjort noe galt og hevder at politiet har torturert ham for å få en tilståelse, har familien sagt til nyhetsbyrået AP.