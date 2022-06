FN-organisasjonen jobber sammen med eksperter for å finne et nytt navn, melder BBC tirsdag.

Beskjeden kommer etter at over 30 forskere i forrige uke kom med et felles skriv der de tar til orde for at det haster med å finne et nytt navn på viruset og sykdommen det forårsaker – et navn som verken er diskriminerende eller stigmatiserende.

De mener at omtalen av viruset som «afrikansk» både er upresist og diskriminerende.

De siste ukene er det registrert om lag 1.600 tilfeller av apekopper i en rekke land i verden. Tidligere har de aller fleste tilfeller av sykdommen vært registrert i afrikanske land.