40 år siden Falklandskrigens slutt markeres på øygruppen og i Storbritannia

Veteranforeningen Royal British Legion arrangere tirsdag en minnemarkering for veteraner, pårørende og sivile som hadde støttefunksjoner under krigen i Sør-Atlanteren. Det blir også videooverføring fra en minneseremoni på krigskirkegården i Falklandsøyenes hovedstad Port Stanley.

Falklandskrigen startet da argentinske styrker okkuperte den britiske øygruppen i april 1982. 74 dager senere overga argentinerne seg i Port Stanley, og krigen var over. Samme dag kunngjorde britenes statsminister Margaret Thatcher at konflikten var avsluttet og at øyene igjen var på britiske hender.

Krigen kostet 255 britiske soldater og tre sivile kvinner livet. På argentinsk side ble 649 mennesker drept i den to og en halv måned lange krigen. Mange av de falne fikk aldri en begravelse.

Markeringen av årsdagen for krigsutbruddet var dempet, og mange av øyboerne ser ingen grunn til å feire invasjonen. Frigjøringsdagen 14. mai er derimot en offentlig høytidsdag på Falklandsøyene.

Etter krigen fikk innbyggerne på Falklandsøyene fullverdig britisk statsborgerskap, og et overveldende flertall foretrekker å være briter. I en folkeavstemning i 2013 stemte 99,8 prosent for å beholde statusen som britisk territorium. Bare tre personer stemte imot.

Argentina har ikke gitt opp sitt krav på suverenitet over øyene de omtaler som Las Malvinas.