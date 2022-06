Whiskykrigen er over – Danmark og Canada har løst grensestrid i Arktis

Den lille holmen i Arktis har vært omstridt helt siden en grenseavtale i 1973 ikke avklarte hvem som eier øya. Det har gitt seg utslag i at soldater har vært innom og plantet et dansk eller et canadisk flagg – og lagt igjen en flaske brennevin. Så har den andre siden kommet, forsynt seg av spriten, byttet flagg og lagt igjen en ny flaske.

I 2018 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle løse problemet med den 1,3 kvadratkilometer store øya, og i november 2021 ble de enige.

Øya deles i to, havgrensen mellom Canada og Danmark fastsettes, og Danmark utvider sitt maritime territorium med et område som tilsvarer Jylland, Fyn og Sjælland til sammen. Delelinjen over Hans øy blir også den nordligste grensen Schengen-borgere kan reise til før de må gjennom grensekontroll. Grønland er ikke medlem av EU, men har spesialstatus som oversjøisk land og territorium.

Hans ø ligger utenfor nordkysten av Grønland, og dersom grønlendingene løsriver seg fra det danske riksfellesskapet, beholder de også den lille øya som på grønlandsk heter Tartupaluk. Det navnet betyr nyreformet, mens det danske navnet er til minne om en grønlandsk fangstmann og ekspedisjonsdeltaker.