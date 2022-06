Zelenskyj ber Scholz ta klarere stilling

– Vi trenger at Scholz forsikrer oss om tysk støtte til Ukraina. Han og hans regjering må bestemme seg, sa Zelenskyj mandag til TV-kanalen ZDF.

Han mener Tyskland må slutte å prøve å finne en balanse mellom forholdet til Ukraina og båndene til Russland.

– Tyskland startet våpenleveransene senere enn andre naboland. Det er et faktum, sa han.

Scholz har tidligere avvist anklager om treg levering av tunge våpen til Ukraina.

– Vi skal levere alle våpnene som er godkjent, sa Scholz og la til at ukrainske styrker først må gjennomgå opplæring i bruken av utstyret.

– Dette er virkelig tungt utstyr. Man må kunne bruke det, man må ha fått opplæring, sa Scholz og la til at ukrainske soldater for tiden er i Tyskland for å lære å bruke våpnene.