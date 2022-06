Flere av Trumps nærmeste rådgivere sier han ikke ville lytte til dem

Ifølge tidligere justisminister William Barr mistet Trump stadig mer kontakt med virkeligheten i perioden før stormingen av Kongressen 6. januar 2020. Han klamret seg til merkelige teorier for å beholde makten.

Under mandagens høringsmøte i Representantenes hus kalte han påstandene om valgfusk for «bullshit», «uhederlige» og «idiotiske», og han sa at Trump rett og slett ikke var interessert i fakta.

– Jeg ville ikke ha noe med det å gjøre, sa Barr, som gikk av som justisminister i desember 2019, en drøy måned før Trump overlot Det hvite hus til Joe Biden.

Ifølge Barr var Trump mer rasende enn noensinne da han fortalte ham at justisdepartementet ikke kom til å ta parti med noen etter valget.

Meldte avbud

Tidligere president Donald Trump, sønnen Donald jr. og datteren Ivanka har måttet forklare seg om stormingen av Kongressen. Foto: NTB

Blant vitnene var også ekspresidentens tidligere valgkampsjef Bill Stepien, men forklaringen var spilt inn på video fordi han meldte avbud i siste liten. Begrunnelsen var at kona var i ferd med å føde.

Stepien står fortsatt Trump nær og måtte stevnes som vitne ettersom han i utgangspunktet ikke ønsket å vitne.

Ifølge den innspilte forklaringen ble Trump stadig mer misfornøyd etter hvert som resultatene tikket inn på valgkvelden. Han sa også at Trump ikke ville lytte til hans råd om hvordan nederlaget skulle takles.

I stedet lyttet han til advokaten Rudy Giuliani, som hevdet at resultatet skyldtes valgfusk.

Stepien og Giuliani ledet etter hvert hver sin konkurrerende gruppe i Det hvite hus som prøvde å påvirke Trump, en gruppe «normal» ledet av Stepien og de andre som samarbeidet med Giuliani.

– Trump lyttet ikke

Granskningskomiteen i Representantenes hus skal vurdere både selve stormingen og hvordan Trump og hans allierte forsøkte å få omgjort utfallet av presidentvalget i 2020, som Joe Biden vant.

Granskningen har pågått i et års tid, men først torsdag i forrige uke startet den åpne delen av høringen, som blir direktesendt på amerikansk TV. Mandag var dag to av den åpne høringen.

Også Trumps svigersønn Jared Kushner forklarte seg mandag. Han sa at han hadde forsøkt å styre Trump unna Giuliani og hans ideer om valgfusk. Men Trump ville ikke høre, ifølge Kushner.

Richard Donoghue, en tidligere tjenestemann i justisdepartementet, sa også at han forsøkte å få Trump til å forstå at påstandene om valgfusk ikke stemt, og at mye av informasjonen han fikk, var falsk.

Han forsøkte å bryte ned den ene påstanden etter den andre, fra et lastebillass med stemmer i Pennsylvania til en savnet koffert med stemmer i Georgia, men uten at det fikk Trump til å endre mening.

Samlet inn millioner

Panelet ga også ny informasjon om hvordan Trumps valgkampmaskin samlet inn 250 millioner dollar med kampanjen «Stop the Steal» etter valget, det meste i småbeløp fra tusener av vanlige amerikanere.

– Ikke bare har vi å gjøre med «Den store løgnen». Det var også «Den store svindelen», sa kongressrepresentanten Zoe Lofgren og varslet at hun skal legge fram bevis for at pengene kom fra folk som var lurt til å tro at de skulle brukes til rettsprosesser for å omgjøre valget.

Høringene følges også av justisminister Merrick Garland, som etter hvert må ta en beslutning om å ta ut tiltale mot Trump, noe Kongressen ikke har mandat til å gjøre. Ingen president har noensinne blitt tiltalt for slike forhold før.

– Jeg følger med. Og jeg kan forsikre dere at påtalemyndigheten som steller med 6. januar-opptøyene også følger med, sier Garland.

Trump selv fordømte i sin sedvanlige selvsikre stil høringen som en latterlig og forrædersk heksejakt og gjentok sine falske påstander om valgfusk.