Det vestlige USA igjen i brann

Flere hundre boliger i utkanten av Flagstaff i Arizona måtte evakueres, og et skiutfartssted måtte stenge, mens en kraftig brann i en skog ved Los Angeles er ute av kontroll.

I helgen har temperaturen vært rekordhøy for årstiden, og meteorologene varsler stor brannfare i hele det tørkerammede vestlige USA.

I Flagstaff ventes det vind med opptil 80 kilometer i timen i kastene, noe som gjør det vanskelig å få kontroll over brannen. Ingen hus har strøket med, men allerede er 20 kvadratkilometer brent i brannen, den andre på samme sted i år.

Nesten 400 hektar er svidd av i Sheep-brannen siden den startet i den vernede skogen ved Los Angeles lørdag kveld, og tusener av mennesker i Wrightwood har fått beskjed om å forberede seg på å evakuere.

Kratt- og skogbrannene startet tidligere enn vanlig i de vestlige delstatene i år, og antall kvadratkilometer som allerede er brent, er dobbelt så høyt som gjennomsnittet de siste ti årene. Brannmannskapene er i aksjon mot over 30 branner som har svidd av 4.400 hektar.

I New Mexico er hundrevis av boliger lagt i aske etter en uvanlig stor brann, og til og med i det sørvestlige Alaska meldes det om uvanlig mange skogbranner.

Klimaendringer og en vedvarende tørke over flere år er hovedårsakene både til at brannene oppstår, og til at de er mer intense enn tidligere.