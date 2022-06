Guvernør: Alle broene inn til Sievjerodonetsk er ødelagt

Tidligere på dagen ble det opplyst at to av de tre broene var ødelagt. Men mandag kveld kunngjorde guvernør Hajdaj at russiske styrker hadde ødelagt også den siste broen.

– Det gjør det umulig å få evakuert sivile ut av den krigsherjede byen og å få forsyninger inn, sier Hajdaj, ifølge BBC.

Han legger til at innbyggerne i byen, hvor det har vært harde kamper i lang tid, nå lever under svært vanskelige forhold.

Deler av Sievjerodonetsk er lagt i ruiner, og de russiske styrkene har erobret det meste av byen. Ukrainske styrker har fortsatt kontroll over et industriområde og det kjemiske anlegget Azot, der rundt 500 sivile – blant dem 40 barn – har søkt tilflukt, ifølge guvernør Hajdaj.