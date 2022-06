Phillips og Pereira har vært savnet i et avsidesliggende område i Amazonas. Brasilianske menneskerettsgrupper har fortalt at de to mottok trusler.

Opplysningene om dødsfallene er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene verken i Brasil eller Storbritannia. G1 er tilknyttet mediegiganten Grupo Globo, og artikkelen om dødsfallene siteres av blant andre Reuters.

At to personer er funnet døde, bekreftes imidlertid av flere kilder. Brasils ambassadør i Storbritannia har opplyste dette til Phillips' svoger Paul Sherwood, ifølge The Guardian.

Jobbet med bok

Phillips (57), som lenge har vært tilknyttet avisen The Guardian, jobbet nå med en bok om vern av regnskogen. Pereira (41) var ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai.

De ble sist sett 5. juni, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil. I dette området har det vært en rekke voldelige sammenstøt mellom krypskyttere, fiskere og representanter for myndighetene.

Søndag opplyste politiet at gjenstander som tilhørte Phillips og Pereira, var blitt funnet. Én person er pågrepet i saken, og han bor i nærheten av funnstedet.

Mulige levninger

Paul Sherwood sier at den brasilianske ambassadøren mandag fortalte ham at to døde personer var funnet fastbundet til et tre.

En plakat med bilder av Dom Phillips (t.v.) og Bruno Pereira under en markering i den brasilianske hovedstaden Brasilia i forrige uke. Ansatte i urfolksetaten Funai sto bak markeringen. Foto: Eraldo Peres / AP / NTB

– Han sa bare at det var i regnskogen og at de var bundet til et tre og at de ikke var identifisert ennå, sier Sherwood til The Guardian.

Før helgen opplyste politiet at det var funnet noe som kunne være menneskelige levninger i letingen etter Phillips og Pereira. De antatte levningene skulle undersøkes nærmere.

I Amazonas er det i senere år blitt begått drap på journalister som har jobbet for regionale medier. Inntil nå har det ikke forekommet drap på journalister tilknyttet internasjonale eller nasjonale brasilianske medier.