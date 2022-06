Britisk lovforslag overstyrer brexitavtale om Nord-Irland

Blekket var knapt nok tørt på brexitavtalen før Boris Johnsons regjering – som forhandlet fram avtalen – begynte å krangle om kapittelet som i praksis innfører en tollgrense mellom britiske Nord-Irland og resten av Storbritannia, men sikrer friksjonsfri handel mellom Nord-Irland og EU-medlemmet Irland.

Regjeringen sier den fortsatt ønsker å reforhandle Nord-Irland-protokollen, som har falt de nordirske unionistene tungt for brystet. Uten en slik reforhandling, vil lovforslaget som legges fram mandag, overstyre utmeldingsavtalen.

– Rett å fikse dette

Nord-Irland-minister Brandon Lewis sa søndag at protokollen påvirker handelen negativt og har ført til full stans for det nordirske lokalstyret.

– Da er det bare rett at vi fikser dette, sa Lewis.

De nordirske unionistenes parti DUP nekter å være med i en ny regjering før den britiske regjeringen forkaster handelsavtalen med EU. De nekter også å ta plass i provinsforsamlingen. Partiet tapte nylig valget i provinsen for Sinn Féin, som kjemper for samling med Irland.

Den britiske regjeringen avviser at den bryter folkeretten, selv om den altså ønsker å sette til sider deler av en bindende internasjonal avtale. Lewis avviser også trusselen fra enkelte om at dersom britene gjør endringer, kan det føre til at hele brexitavtalen settes til side og at Storbritannia rammes av sanksjoner og toll fra EUs side. En handelskrig med EU er svært lite ønskelig for britene, som opplever høy inflasjon og en økonomi som krymper.

Bunnpunkt

Irlands utenriksminister Simon Coveney snakket med sin britiske kollega Liz Truss mandag og sa det varslede lovforslaget markerer et klart bunnpunkt i britenes holdning til brexit.

Truss har også snakket med EU-kommissær Maros Sefcovic, som sier han advarte den britiske ministeren om at et sololøp vil være «skadelig for den gjensidige tilliten og en oppskrift på usikkerhet».

Statsminister Boris Johnson sier på sin side a det kontroversielle forslaget er den rette veien å gå og at det er nødvendig å ivareta «balansen og symmetrien» i fredsavtalen fra 1998.

Handelsgrense i Irskesjøen

Etter brexit har den konservative regjeringen i Storbritannia valgt å stå utenfor både EUs indre marked og tollunionen.

Den omstridte protokollen innebærer at varer som sendes fra Storbritannia til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed er det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder, noe som er uakseptabelt for mange – særlig de nordirene som ivrer for fortsatt tette bånd til London.

Det er ventet at mandagens lovforslag dropper det meste av varekontrollen og oppretter en «grønn kanal» så britiske bedrifter kan sende varer til Nord-Irland uten å deklarere dem overfor EU. De dokumentene skal i stedet fylles ut kun dersom varene er ment for EU-markedet.

Opposisjonspartiet Labour sier regjeringen ikke kan påstå at de håndterer den pågående brexitkrangelen i tråd med loven.

– Regjeringen ser ut til å bygge opp en historikk med lovbrudd, sier Labours finanspolitiske talsperson Rachel Reeves med henvisning til at Johnson er en av flere som er bøtelagt etter å ha holdt ulovlige fester mens landet var koronastengt.