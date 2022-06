Dette skjedde i Ukraina i natt

* Amnesty International anklager Russland for krigsforbrytelser i den ukrainske storbyen Kharkiv. Ifølge organisasjen bruker russiske styrker klasebomber og slipper landminer over byen.

– Den gjentatte bombingen av boligområder i Kharkiv er vilkårlige angrep som dreper og sårer hundrevis av sivile, og de er derfor krigsforbrytelser, sier Amnesty i en rapport.

* To av tre broer som forbinder byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Øst-Ukraina er ødelagt. Russland bomber dem, sier lokale myndigheter. Nå er det bare én bro igjen som kan fungere som en fluktrute for sivile.

– Hvis den broen kollapser etter nye bombeangrep, er byen virkelig stengt for omverdenen, sier guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk-regionen.

* Russlands krigføring i Ukraina bidrar til antall atomvåpen i verden er ventet å stige det neste tiåret etter 35 år med nedrustning. Det konkluderer det svenske fredsforskningsinstituttet Sipri i sin rapport.

De ni atommaktene har til sammen 12.705 atomstridshoder, noe som er 375 færre enn i fjor. Men den spente situasjonen internasjonalt gjør at Sipri anser faren for en atomopprustning som større enn noen gang siden slutten på den kalde krigen.

* Ordfører Vitalij Klitsjko i Kyiv ber Tyskland gjøre mer for at Ukraina skal være i stand til å fortsette kampen mot Russland og nevner våpen, sanksjoner og støtte. Oppfordringen kommer før et mulig besøk fra Tysklands statsminister Olaf Scholz senere i juni.