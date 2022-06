Russisk antitortur-gruppe oppløses

– Myndigheten sender et signal om at tortur er i ferd med å bli, eller allerede har blitt, en del av regjeringens politikk, sier lederen for en frivillig russisk organisasjon for bekjempelse av tortur. Gruppen oppløses nå etter å ha blitt svartelistet av myndighetene. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters