Finlands president Sauli Niinistö fikk søndag spørsmål om en kan tenke seg en situasjon der Finland går videre i medlemskapsprosessen uten Sverige.

– Da jeg besøkte Sverige, sa jeg det tydelig: Der har man sagt at Finlands sak er vår, historisk, så jeg sier at Sveriges sak er også vår. Det betyr at vi går videre hånd i hånd, svarte Niinistö på en pressekonferanse med Nato-sjef Jens Stoltenberg i Finland søndag.

Tyrkiske krav

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt nei til svensk og finsk Nato-medlemskap med mindre de oppfyller en liste med krav fra den tyrkiske regjeringen. Tyrkia mener blant annet at Finland og særlig Sverige er for vennlig innstilt til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som er terrorstemplet både av Tyrkia, EU og USA.

Begge land har avvist dette.

Hodepine for Stoltenberg

Mange spør seg hvorvidt Nato klarer å løse Tyrkia-floken før toppmøtet i Madrid 29. og 30. juni, slik også Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg har uttrykt er et mål. Nato-sjefen påpekte søndag at Madrid-toppmøtet aldri har vært noen siste frist for å bli enige.

– Jeg vil løse dette så raskt som mulig, derfor jobber vi hardt med vår Nato-allierte Tyrkia, og også med Sverige og Finland for å håndtere de spørsmålene som Tyrkia har tatt opp, sa Stoltenberg.

Han ønsket også velkommen det klare budskapet fra Finland og Sverige om at de vil sette seg ned for å håndtere Tyrkias bekymringer og finne en vei videre.