Det er 15 restauranter som søndag åpnes i ny kledning. Nye eiere har tatt over og fra nå av heter den populære billigmatkjeden «Vkusno amp; tochka», som kan oversettes til «Deilig og ingenting annet» eller «Deilig. Punktum.»

McDonald's er et av mange vestlige selskaper som har trukket seg ut av Russland som følge av landets invasjon av Ukraina. Den amerikanske hurtigmatkjeden annonserte 16. mai at de ville forlate Russland.

Tre dager senere annonserte den russiske forretningsmannen Aleksandr Govor at han ville kjøpe alle 850 restaurantene i Russland.

Govor planlegger å gjenåpne 200 restauranter i løpet av juni, og forventningen er at alle 850 åpner igjen før sommeren er over.

Som en del av salgsavtalen har Govor gått med på å beholde de om lag 51.000 ansatte som jobbet for kjeden før oppkjøpet i minst to år. I tillegg er det stort sett det samme på menyen som McDonald's-restaurantene pleide å tilby.

Da McDonald's stengte restaurantene i midten av mai, ble det sett på som veldig symbolsk for de økende spenningene mellom Vesten og Russland.

På samme måte ble det sett på som symbolsk og som et tegn på endring da McDonald's åpnet sin første restaurant i Moskva på Pusjkin-plassen for mer enn 30 år siden. For en hel generasjon russere representerte McDonald's deres første møte med kapitalisme og amerikansk kultur.