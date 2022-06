En av de skadde var et 12 år gammelt barn, opplyser den regionale militærlederen Volodymyr Trusj søndag til den lokale avisen Zn.ua.

Sju av de skadde var kvinner, la han til.

Han forteller at det ikke er registrert noen omkomne i angrepet så langt, men at en del av militæranlegget og at fire femetasjes bygninger med sivile ble berørt.

– Et av rakettangrepene traff en gassrørledning, så byens gassforsyning ble kuttet umiddelbart. Men i kveld lover de å fornye den innen i kveld, sa han.

Russland hevder det var et våpenlager som ble ødelagt i angrepet.

– Russiske styrker skjøt opp langdistanse Kalibr-raketter mot våpenlageret i Tsjortkiv, sa det russiske forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov søndag.

Han hevder også at luftangrep ved fronten tok livet til 150 ukrainske soldater og ødela seks stridsvogner, fem artillerivåpen og 10 militærkjøretøyer. I tillegg ble to ukrainske Su-25 jagerfly skutt ned, ifølge Konasjenkov.

Uavhengige kilder har ikke bekreftet Russlands påstander.

Trusj bekrefter at fire raketter slo ned i byen rundt klokken 22 lokal tid og at rakettene så ut til å komme fra Svartehavets retning.

