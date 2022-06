Fire personer drept av bilbombe i Afghanistan

Medlemmer fra Taliban-regimets sikkerhetspersonell er i gang med å etterforske bombeangrepet, opplyser politiets talsperson Khalid Zadran.

Bomben gikk av i et pashtunsk området hvor det hovedsakelig bor sunnimuslimer. Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet.

Antall bombeangrep gikk ned over hele landet etter at Taliban tok over makten i august i fjor, men den siste tiden har angrepene derimot tatt seg opp. Flere av bombeangrepene har vært rettet mot den sjiamuslimske hazara-minoriteten og sufi-minoriteter.