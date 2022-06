Venezuelas opposisjonsleder angrepet

Et bilde som fulgte med opplysningene fra opposisjonen, viser at Guaidó ble holdt tilbake mens folk samlet seg rundt ham, og at noen river av ham skjorta.

Den parallelle regjeringen som Guaidó er leder for, sier at det var folk fra regjeringspartiet PSUV som «slo og fornærmet» Guaidó.

Guaidó var på besøk i en landsby som ledd i en turne rundt i landet for å samle partiet og forberede valgkampen foran neste valg da episoden fant sted.

I et Instagram-innlegg kalte Guaidó hendelsen et overfall, men gjorde det klart at den ikke skal hindre ham i å fortsette å opptre offentlig.

I forrige uke ble Guaidó møtt av flygende plaststoler og knyttneveslag fra allierte av Maduro under et besøk i Maracaibo.

USA og en del andre vestlige land anerkjenner Guaidó som Venezuelas rettmessige leder etter å ha beskyldt Maduro for å bli gjenvalgt i 2018 på grunn av valgfusk.

Han var da svært populær og trakk store tilhengerskarer til møtene sine, men oppslutningen har falt fra 60 prosent for tre år siden til 15 prosent i februar.