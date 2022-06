Hvit makt-aktivister arrestert nær Pride-parade i USA

De 31 medlemmene av gruppa Patriot Front ble funnet stappet inn bak i en van fra U-Haul, ikledd kakibukser, blå skjorter, beige caps og hvite finlandshetter. På capsene og skjorteermene hadde de påsydd merker fra Patriot Front.

Politiet fant klare tegn til at gruppa planla opptøyer flere steder i sentrum av byen under Pride-paraden. I bilen ble det funnet skjold og annet utstyr til bruk under opptøyer, samt en røykgranat.

Politiet ble gjort oppmerksom på bilen av et vitne som ringte og sa det så ut som en liten hær presset seg inn i bilen på parkeringsplassen til et motell.

TV-bilder viste mennene som knelte med hendene bundet bakpå ryggen med strips. «Ta tilbake Amerika» sto på ryggen til en av dem. De ble ført en etter en til en politibil etter at politiet fjernet maskene deres.

– Det kan virke som disse folkene ikke var kommet hit for å delta i fredelig virksomhet, sa sheriff Bob Norris. Politiet hadde økt beredskapen rundt Pride-paraden.

Patriot Front karakteriseres av Southern Poverty Law Center som en hvit, nasjonalistisk hatgruppe som oppsto etter den høyreradikale demonstrasjonen i Charlottesville i Virginia i 2017, der en kvinnelig motdemonstrant ble drept.