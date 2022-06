Iran og Venezuela har signert en 20-årig samarbeidsavtale

Avtalen dreier seg om samarbeid om olje, gass, finans, forsvar, matproduksjon, turisme og kultur. Den ble signert under Venezuelas president Nicolas Maduros besøk i Iran lørdag.

– Jeg tror et ubrytelig vennskap vil utvikle seg mellom oss to til fordel for våre folks framtid, sa Maduro henvendt til Irans president Ebrahim Raisi, mens Raisi snakket om et strategisk samtale mellom de to landene.

Presidentene understreket også sin felles motstand mot «imperialistisk aggresjon», med henvisning til sanksjonene de begge er utsatt for fra EU og USA.

Venezuela har i årevis vært i politisk og økonomisk krise. Det er mangel på mat, medisiner og til og med drivstoff, enda landet har verdens største oljereserver. Iran har støttet Venezuela ved å sende tankskip med olje og lasteskip med matvarer.