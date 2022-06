Russisk selskap i Kherson kjøper opp ukrainsk hvete

Jevgenij Balitskij, som leder den prorussiske okkupasjonsadministrasjonen i Zaporizjzja, sier at det nye selskapet har tatt kontroll over flere enheter, og at hveten vil være russisk.

Det er ikke klart om bøndene som avgir hvete til selskapet, får betalt for hveten sin, men Balitskij understreker at de ikke vil ta hvete med makt eller presse bøndene til å selge.

Ukraina og Vesten har beskyldt Russland for å stjele ukrainsk hvete for å selge det på det internasjonale markedet, og for å forårsake en global matkrise gjennom blokaden av ukrainske havner i Svartehavet.