Demonstrasjoner mot juntaen i Burkina Faso

Protestene er de første på dette grunnlaget siden oberstløytnant Paul-Henri Sandaogo Damiba tok makten i landet i et kupp i januar.

Hans forgjenger Roch Marc Christian Kaboré ble ofte kritisert for ikke å gjøre nok mot jihadistene, og det var det Damiba brukte som begrunnelse for å styrte ham.

– Ikke overlat Kompienga-provinsen til seg selv, ropte demonstrantene utenfor en offentlig bygning i byen Pama. I et brev til provinsmyndighetene klager de på at jihadistene truer med å ta kontrollen i provinsen, som grenser til Togo og Benin.

Siden februar har jihadistene tatt ned TV-antenner og kraftledninger og har tatt stadig sterkere kontroll over provinsen. De som undertegnet brevet, sier at provinsen er i ferd med å isoleres fra resten av landet.

Burkina Faso har siden 2015 vært utsatt for angrep fra jihadister med tilknytning til IS og al-Qaida. Over 2.000 mennesker er drept, og 1,8 millioner mennesker er fordrevet fra sine hjem.