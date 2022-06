Tysk avis: Scholz, Macron og Draghi planlegger Kyiv-tur denne måneden

En talsperson for den tyske regjeringen ville lørdag kveld ikke kommentere saken.

Den tyske avisa siterer i sin søndagsutgave ikke navngitte kilder som sier at Scholz planlegger å reise til Ukraina sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron og Italias statsminister Mario Draghi.

Siden Russland invaderte nabolandet Ukraina 24. februar, har en rekke ledere reist til Kyiv for å vise solidaritet med landet. Scholz har imidlertid sagt at han bare vil reise dit dersom besøket har et konkret formål.

Ukraina håper at EU vil gi landet kandidatstatus på unionens toppmøte 23. og 24. juni. Det går av stabelen rett før G7-toppmøtet, som holdes på Schloss Elmau i tyske Bayern 26. til 28. juni.