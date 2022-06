Det var et overvåkingsfly og to jagerfly som torsdag fløy inn i luftrommet nord for Visby på Gotland uten å varsle fra, skrev den svenske avisa lørdag. I dette såkalte terminalområdet må alle fly melde sin ankomst.

De russiske flyene var utenfor Sveriges territorialgrense, derfor regnes det ikke som en krenking, ifølge det svenske forsvaret, som bekrefter at svenske fly fulgte de russiske.

Hendelsen opprører forsvarsminister Peter Hultqvist.

– Her kommer man uten å varsle fra, uten påslåtte transpondere og uten å svare på anrop. Det fører til at det oppstår en risikosituasjon for all luftfart i området, uansett om det er militær eller sivil, sier han til avisen.

Flyene fløy i lav høyde over det amerikanske krigsskipet USS Kearsarge, ifølge Hultqvist. Skipet deltar i Natos militærøvelsen Baltops som pågår i Østersjøen til 17. juni med Sverige som vertskap.

Sverige søkte om Nato-medlemskap etter at Russland invaderte nabolandet Ukraina. Hultqvist setter torsdagens hendelse i sammenheng med den forverrede sikkerhetssituasjonen som følge av krigen i øst.

– Det er en uprofesjonell oppførsel og bidrar ikke til noe positivt, sier han.

