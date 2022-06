38 busspassasjerer bortført av bande i Haiti

Det var to busser med 18 passasjerer i hver buss, pluss sjåfør, som var på vei til Miragoane, 100 kilometer vest for Port-au-Prince. Det er ikke klart om det er blitt krevd løsepenger for de bortførte.

Siden 1. juni i fjor har haitiske myndigheter mistet kontrollen over hovedveien som er den eneste som forbinder hovedstaden med den sørlige delen av landet. En strekning på halvannen kilometer er under bandenes fulle kontroll.

Myndighetene ber sjåførene ikke kjøre denne hovedveien, men den eneste alternative veien er nesten uframkommelig for de fleste kjøretøyer, så enkelte sjåfører tar sjansen på hovedveien likevel.

Bare i mai ble minst 200 mennesker bortført, de aller fleste i Port-au-Prince, ifølge FNs statistikk.