Ti års fengsel for boliviansk ekspresident

Áñez har vært varetektsfengslet siden mars i fjor. Hun har konsekvent avvist anklagene og fordømt det hun kaller politisk forfølgelse.

Hun ble dømt for forbrytelser mot grunnloven og pliktforsømmelse mens hun var senator, før den korte perioden som midlertidig president. Hun er ennå ikke framstilt for retten for oppvigleri og for å ha tatt makten i strid med grunnloven i forbindelse med presidentperioden.

Høyreorienterte Áñez ble president i november 2019 etter at forgjengeren Evo Morales flyktet fra landet som følge av krav fra de militære og protester mot angivelig valgfusk. Morales kom tilbake et år senere da hans allierte Luis Arce vant presidentvalget.