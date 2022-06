Antitortur-gruppe i Russland kalt utenlandske agenter

Navnet til Komiteen mot tortur figurerte på justisdepartementets oppdaterte liste over svartelistede «utenlandske agent»-organisasjoner fredag.

Betegnelsen brukes hyppig mot dissidenter, journalister og menneskerettighetsaktivister som anklages for å drive med utenlandsk-finansiert politisk virksomhet.

Den gjør arbeidet deres mye vanskeligere med innskrenkninger og arbeidskrevende prosedyrer, særlig at utenlandsk agent-statusen må vises på alle publikasjoner.

Komiteen ble grunnlagt i 2000 og har ført en utrettelig kamp for at russiske myndigheter gransker anklager mot sikkerhetsstyrkene for mishandling og innfører tiltak for å hindre slik mishandling.