Enighet om migrasjon på Amerika-toppmøtet

Los Angeles-erklæringen er det mest konkrete resultatet av et toppmøte som startet på negativt vis da Mexico og flere mellomamerikanske land ikke sendte sine presidenter fordi Biden ikke ville invitere Cuba, Venezuela og Nicaragua.

At Mexicos Andrés Manuel López Obrador boikottet møtet, var et slag for Biden siden migrasjon var hovedtema på agendaen.

Erklæringen omfatter blant annet etablering av lovlige måter for migranter å komme inn i land på, bistand til samfunn som er mest berørt av migrasjon og samordning av nødtiltak. I stor grad er det formalisering av tiltak som allerede er igangsatt.

Blant tiltakene er at Costa Rica skal gi større beskyttelse til migranter fra Nicaragua, Cuba og Venezuela, og at Mexico skal gi arbeidstillatelse til 20.000 migranter fra Guatemala.

Millioner av venezuelanere

Ecuadors president Guillermo Lasso og Colombias Ivan Duque ble hyllet for å ha gitt opphold til mange av de 6 millioner menneskene som har forlatt Venezuela de siste årene.

I forrige uke ga Ecuador midlertidig oppholdstillatelse til rundt 500.000 venezuelanere, mens Colombia har gitt en million venezuelanere midlertidig status og har ytterligere 800.000 søknader til behandling.

USA lover en bevilgning på 314 millioner dollar for å hjelpe land som har tatt imot mange migranter og flyktninger, og 65 millioner dollar til støtte for sesongarbeidere i amerikansk landbruk.

USA opplyste også at de vil gi opphold til 20.000 flyktninger fra Latin-Amerika de neste to årene. Det er en tredobling fra tidligere tall, men likevel langt mindre enn de 100.000 ukrainske flyktningene USA åpner dørene for.

Ikke bare USA

USA er det mest attraktive målet for migranter og asylsøkere fra Latin-Amerika og Karibia de siste årene, og den enorme tilstrømmingen til grensa, særlig fra Guatemala, El Salvador og Honduras, har vært et stort politisk problem både for Biden og forgjengerne Donald Trump og Barack Obama.

Men USA er langt fra den eneste. Colombia, Brasil og landene nedover langs stillehavskysten til Chile, foruten karibiske øystater, har tatt imot millioner av venezuelanske flyktninger og migranter, mens Costa Rica får inn nicaraguanere.

Mexico fikk i fjor over 130.000 asylsøknader, mange fra haitiere, i tillegg til titusener av migranter fra Mellom-Amerika, Cuba og Haiti som krysser landet på vei til USA.