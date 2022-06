Scholz sier Serbia og Kosovo må anerkjenne hverandre for å bli med i EU

Under besøket tok han til orde for at integreringen av landene på Vest-Balkan i EU blir trappet opp, og han presset også Serbia til å bli med på de vestlige sanksjonene mot Russland på grunn av krigen i Ukraina.

– Det er viktig at vi alle viser solidaritet og hjelper Ukraina til å forsvare seg mot aggresjon, sa han på en pressekonferanse sammen med den serbiske presidenten Aleksandar Vucic i Beograd fredag.

– Vi forventer at sanksjonene støttes av alle som er kandidater for EU-medlemskap, sa han videre.

Serbia er formelt søkerland til EU, men opprettholder samtidig et godt forhold til Russland til tross for krigen, og Russland har støttet at Serbia fortsetter å gjøre krav på Kosovo, en tidligere serbisk provins som rev seg løs i 2008.

På en pressekonferanse i Pristina tidligere på dagen ba han de to landene finne en politisk løsning på striden om Kosovos uavhengighet. De to landene har i flere år holdt samtaler om normalisering, men uten særlige resultater.

– Det er åpenbart at en avtale også må avklare spørsmålet om anerkjennelse av Kosovo, siden det ikke er mulig at to land som ikke anerkjenner hverandre, blir medlem av EU, sa han.