FN kaller dødsdommer mot briter i Donetsk «en krigsforbrytelse»

– FNs menneskerettighetskontor er bekymret over at den såkalte høyesteretten i den selverklærte Folkerepublikken Donetsk har dømt tre soldater til døden, sier FN-talspersonen Ravina Shamdasani i Genève fredag.

Hun sier man ofte har sett at rettsvesenet i de selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk ikke har forholdt seg til grunnleggende forutsetninger for rettssikkerheten.

– Slike rettssaker mot krigsfanger utgjør en krigsforbrytelse, sier Shamdasani.

Fra britisk side kaller statssekretæren Robin Walker retten som avsa dommen «en ulovlig domstol i en skinnregjering.»

– Russland må ta ansvar, og har ansvar under Genèvekonvensjonen for behandlingen av krigsfanger, sier han.

Walker legger til at Storbritannia skal ta i bruk alle diplomatiske kanaler for å argumentere for at de to er krigsfanger og skal behandles deretter. Den britiske utenriksministeren Liz Truss skal snakke med sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba om saken senere fredag.

De to britene på 28 og 48 år, samt en mann fra Marokko ble dømt til døden av en domstol i separatiststaten Donetsk, lengst øst i Ukraina, som ikke er internasjonalt anerkjent. De to var med i en ukrainsk militærenhet som forsvarte byen Mariupol.