«Baby Holly» funnet 40 år etter at foreldrene ble drept

Familien til Tina og Harold Clouse, og babyen kjent som Holly, sier de ikke har hørt fra dem siden 1981. De to foreldrene ble funnet drept i et skogområde i Houston i Texas i 1981, men det ble ikke bekreftet at det var dem før i fjor, da ved hjelp av genteknologi.

Nå har Holly blir orientert om hvem foreldrene er, og hun «har fått møte sin utvidede biologiske familie for første gang», heter det i en uttalelse fra politimyndighetene i Texas.

Holly ble etterlatt ved en kirke i Arizona, og har blitt oppdratt av en familie som ikke mistenkes for å ha gjort noe kriminelt.

Politiet leter etter to kvinner som skal ha identifisert seg som medlemmer av en omreisende religiøs gruppe, og ber allmennheten om informasjon. Disse skal ha sluppet Holly av ved kirken.

Slektninger av Clouse-paret skal i 1980 eller 1981 ha blitt oppringt av noen som kalte seg «søster Susan» og fortalte at paret hadde sluttet seg til gruppa, ønsket å kutte båndene til familiene og gi fra seg alle eiendeler.

«Susan» tilbudte seg å returnere parets bil til Florida i bytte mot penger. Familien kontaktet politiet, og tre kappekledde kvinner ble pågrepet da de og en mann møtte opp med bilen. Kvinnene ble imidlertid aldri tiltalt for noe.

– Det er en velsignelse å få vite at hun har det bra og at hun har hatt et godt liv, siteres Cheryl Clouse, Hollys tante, i en uttalelse fra myndighetene i Texas.