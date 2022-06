Demokratiet «står fortsatt i fare», heter det i en uttalelse fra den demokratiske kongressrepresentanten Bennie Thompson like før de åpne høringene om kongressopprøret begynner.

– Konspirasjonen for å overstyre folkets vilje er ikke over. Det er folk i dette landet som tørster etter makt, men som ikke har verken kjærlighet eller respekt for hva som gjør USA storartet, sier Thompson.