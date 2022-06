Iført selgernes karakteristiske røde caps og jakke, og med en betalingsterminal i hånden forsøkte den 39 år gamle britiske tronarvingen å lokke forbipasserende til å kjøpe magasinet.

Flere benyttet anledningen til å la seg fotografere sammen med prinsen, som helt siden 2005 har engasjerte seg i arbeidet til Centrepoint som bistår hjemløse.

I 2009 tilbrakte prins William selv en natt under åpen himmel sammen med lederen for organisasjonen, for bedre å forstå hvordan hjemløse har det i Storbritannia.

Prins William er ifølge meningsmålinger det mest populære medlemmet i den britiske kongefamilien, bare forbigått av dronning Elizabeth.

Hele 66 prosent av de spurte i en YouGov-måling nylig sa at de liker prinsens væremåte og lavmælte veldedige arbeid.