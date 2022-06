WHO: Trenger mer tid på å finne coronavirusets opprinnelse

I sin første foreløpige rapport fra ekspertgruppa blir det understreket at det ennå ikke er noen konklusive funn som kan si hvordan pandemien startet.

Teamet på 27 eksperter ble satt sammen av Verdens helseorganisasjon (WHO) i fjor og skal lage et globalt rammeverk for studier i hvordan virus sprer seg. De har også fått i oppdrag å se på coronavirusets opprinnelse.

– Det er nøkkeldata som ennå ikke er tilgjengelige som mangler for at vi skal ha en fullstendig forståelse av hvordan coronapandemien begynte, skriver forskerne.

De tar til orde for flere nye studier som kan tette kunnskapshullene.

Den mest troverdige teorien

Ekspertene har sett på all tilgjengelig forskningsdata, blant annet funnene fra samarbeidet mellom WHO og Kina i fjor. Det er flere teorier, blant annet at det kan ha vært en lekkasje fra et laboratorium.

Den mest troverdige teorien er imidlertid at viruset har smittet fra flaggermus til mennesker via et tredjedyr, sier forskningsleder Marietjie Venter.

Samtidig understreker ekspertgruppa at det er behov for å gjøre nye undersøkelser av om det kan ha vært en laboratorium-lekkasje som startet pandemien. Den teorien er kontroversiell, særlig i Kina. Tre medlemmer i ekspertgruppa, fra Kina, Russland og Brasil, har motsatt seg at den teorien granskes videre.

– At vi inkluderer den teorien i rapporten betyr ikke at det er det vi tror stemmer. Det betyr bare at vi er åpen for vitenskapelige data, så hvis det kommer fram noe nytt vil vi ikke ignorere det, sier Venter.

WHO-sjef ber om fortgang

Ekspertgruppa sier at det fortsatt er behov for tilgang på ansatte og data fra laboratorier både i Kina og i andre land.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sier det er viktig at forskningsarbeidet holdes atskilt fra politikk.

– Alle hypotesene må på bordet fram til vi har bevis som gjør at vi kan utelukke dem. Jo lenger dette arbeidet tar, jo vanskeligere blir det. Vi trenger økt tempo, sier WHO-sjefen.