Polens president kritiserer Scholz' og Macrons Putin-samtaler

– Jeg er forbauset over alle disse samtalene de holder med Putin, over statsminister Scholz, over president Emmanuel Macron. De oppnår ingenting med samtalene, sier Duda i et intervju med den tyske avisa Bild.

Ifølge Duda er det å snakke med Putin «en slags legitimering av en person som er ansvarlig for krigsforbrytelser begått av det russiske militæret i Ukraina».

Putin har ansvaret alene for at det russiske militæret gikk inn i Ukraina, selv om han fikk støtte fra militærledere, sier Duda. Han sammenligner videre situasjonen med andre verdenskrig.

– Snakket noen med Adolf Hitler slik som dette under andre verdenskrig? Sa noen at han trengte å redde ansikt? At ting måtte gjøres på en måte som ikke ville ydmyke Adolf Hitler, spurte Duda retorisk, med henvisning til at enkelte vestlige ledere, blant dem Macron, har sagt at det er viktig å gi Putin en vei ut av krigen som ikke er ydmykende for ham.