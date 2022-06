Påtalemyndigheten vil ha minst 25 års fengsel for R. Kelly

Han ble kjent skyldig i alle tiltalepunkter i rettssaken i fjor og ble dømt for blant annet utnyttelse av barn, bortføring, bestikkelser og tvangsarbeid fra 1994 og fram til 2018.

Aktoratet mener at Kelly utnyttet de mindreårige ved å styre sine medarbeidere – sjåfører, livvakter og assistenter – med jernhånd, og at de til sammen utgjorde et organisert kriminelt nettverk.

Det er straffeutmåling i saken senere i juni, og nyhetsbyrået AP har fått tilgang til et notat skrevet i forkant av straffutmålingen 29. juni.

R. Kelly brukte «berømmelsen, pengene og populariteten» til å systematisk «utnytte barn og unge kvinner for egen seksuell tilfredsstillelse», heter det i notatet.

– Han fortsatte med forbrytelsene og unngikk å bli straffet for dem i nesten 30 år, og han må nå bli holdt ansvarlig, skriver aktoratet.

Artistens forsvarere mener han bør få maksimalt 17 års fengsel.