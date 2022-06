Briter risikerer dødsstraff for å ha kjempet for Ukraina

De to britene Aiden Aslin og Shaun Pinner ble sett sammen med marokkaneren Saaudun Brahim i en video fra et rettsmøte som det russiske statlige nyhetsbyrået Ria Novosti har publisert, skriver kanalen.

Aslin og Pinner er blant annet tiltalt for å ha forsøkt å «ta makten», skriver The Independent. Separatistleder Denis Pusjilin sa mandag at det ikke kan utelukkes at mennene blir dømt til døden.

I videoen synes Aslin å si seg skyldig i lovbrudd som omhandler våpen og eksplosiver. Mens anklagen mot ham ble lest opp, sto han oppreist og leste gjennom flere sider med rettsdokumenter. Domstolen er ikke internasjonalt anerkjent.

De to britene sier de tjenestegjorde sammen med vanlige militærenheter i Mariupol og at de dermed bør ha beskyttelse som krigsfanger, i tråd med Genèvekonvensjonen.

Slektninger av Aslin sier til The Independent at de samarbeider med det britiske utenriksdepartementet og den ukrainske regjeringen for å få ham hjem.