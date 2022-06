Dom Phillips (57) og Bruno Araújo Pereira (41) ble sist sett søndag morgen, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil, nær grensa til Peru.

Brasiliansk politi sa onsdag at de har gjort avhør av seks personer og pågrepet én. Det er imidlertid uklart om mannen kan knyttes til saken.

I mellomtida følger politiet alle etterforskningsspor, ifølge etterforskningsleder Alexandre Fontes. Mannen ble pågrepet i forbindelse med en tilfeldig sjekk i regionen, der han ble funnet med narkotika og ulovlig 7,62 millimeter-ammunisjon, som typisk brukes i automatvåpen.

Vitner skal angivelig ha sett mannen følge bak båten til Philips og Pereira da de to var på vei mot Atalaia do Norte, men politiet har ikke klart å etablere noen tilknytning til saken, ifølge sikkerhetssjef Carlos Alberto Mansur i delstaten Amazonas.

Urfolksterritorium

De to forsvant i et område der det har vært en rekke voldelige sammenstøt mellom krypskyttere, fiskere og representanter for myndighetene.

Mange har inntatt regionen for å drive ulovlig næringsvirksomhet på fredet urfolksterritorium.

Phillips, som lenge har vært tilknyttet The Guardian, jobber for tiden med en bok om vern av regnskogen. Pereira er ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai.

I forrige uke mottok Phillips og Pereira trusler, ifølge to brasilianske menneskerettsgrupper. Pereira har tidligere mottatt en lang rekke trusler fra folk som driver tømmerhogst og gruvedrift i urfolksområder, noe han jobber for å motarbeide.

Etterforskerne sier at de gjør sitt beste i det Fontes kaller en «veldig komplisert region», som har massevis av elver og kun kan nås med helikopter, småfly eller båt.

Til sammen jobber 250 betjenter med letearbeidet, blant dem jungeleksperter fra militæret og redningsdykkere som er spesialtrent til leting i gjørmete vann. I tillegg bidrar to helikoptre, tre droner og 16 båter, ifølge politiet.

Press på regjeringen

Saken har ført til press på regjeringen til president Jair Bolsonaro, som beskyldes for å ikke ha skalert opp leteaksjonen fort nok i den vidstrakte regionen.

Flere ledende presse-, miljø- og menneskerettsorganisasjoner har engasjert seg i saken. I tillegg har flere profilerte idrettsutøvere, blant dem fotballstjernene Pelé, av mange ansett som tidenes beste, og Richarlison.

– Kampen for å bevare Amazonas og å beskytte urfolksgrupper er alles, skrev Pelé på Instagram sammen med en video av Phillips' kone som forsøkte å holde tårene tilbake mens hun ba brasilianske myndigheter om hjelp.

– Jeg slutter meg til de mange som ber om at letingen intensiveres og at de blir funnet så fort som mulig, la Pelé til.

Richarlison, som spiller for Premier League-klubben Everton og på det brasilianske landslaget, delte den samme videoen.