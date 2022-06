Nå står en tidligere medstudent og hans far tiltalt for drap og medvirkning til drap. Liket av den savnede 19-åringen er imidlertid aldri blitt funnet.

Den uløste krimsaken har etterlatt mange spørsmål hos de pårørende. Nå kan foreldrene kanskje få svar på hva som egentlig skjedde med datteren.

Kristin Smart var student ved California Polytechnic State University San Luis i California. Hun blir beskrevet som en dyktig, eventyrlysten førsteårsstudent i kommunikasjonsstudier.

Ble funnet besvimt på plen – siktede tilbød seg å hjelpe



Etter et bursdagsselskap hos en venn ble hun funnet bevisstløs på en plen i nabolaget i 02-tiden.

To medstudenter hjalp henne til hybelen hennes. Også en tredje medstudent, Paul Flores, tilbød seg å hjelpe 19-åringen hjem.

Han skal deretter ha forsikret de andre om at han ville få Kristin trygt hjem. I politiavhør forklarte Flores at han fulgte Smart et stykke på vei, men lot henne gå det siste stykket alene.

Foreldrene ga aldri opp håpet



Den 19 år gamle kvinnen ble aldri sett i live igjen. Politiet antar at 19-åringen ble bortført, voldtatt og drept.

I 26 år har det versert ulike teorier om hva som egentlig skjedde med collegestudenten, men uten at noen er tiltalt eller straffet.

Ekteparet Denise og Stan Smart har likevel aldri gitt opp håpet om at deres eldste datter ville bli funnet, og drapsmannen stilt for retten.

I 2019 ble podkasten «Your Own Backyard» lansert. Den skulle vise seg å sette ny fart på etterforskningen som hadde ligget brakk i en årrekke uten at noen var pågrepet.

Far og sønn tiltalt for drap og medvirkning til drap



Nå sitter to menn på tiltalebenken i forbindelse med forsvinningen av Kristin Smart (19). Politiet gir mye av æren for pågripelsene til mannen bak podkasten «Your Own Backyard», Chris Lambert.

Den unge musikeren og produsenten ville lage podcasten for å dokumentere den uløste forsvinningssaken, og satte seg et ambisiøst mål.

– Jeg skal prøve å lære alt jeg kan om Kristin Smart og hva som skjedde med henne. Den eneste måten jeg vet hvordan jeg skal få det til er å snakke med folk, forteller Lambert til US Today om hvorfor han satte i gang med den krevende oppgaven.

Gikk systematisk til verks – politiet imponert



Chris Lambert publiserte i 2019 en podkast for å dokumentere forsvinningen av Kristin Smart i 1996. 13. april 2021 kunngjorde lensmannen i San Luis Obispo County arrestasjoner i den 25 år gamle saken. Lambert får mye av æren for at nye og ukjente opplysninger og vitneforklaringer er kommet fram. Foto: Nic Coury / AP

Deretter gikk han systematisk til verks med å intervjue Kristins Smart sine foreldre, hennes beste venner, romkameraten hennes på college som var sammen med henne den kvelden hun forsvant, og kvinner som kjente Paul Flores.

Podkasten ble til en serie med ti episoder. Her kom det fram ny informasjon som også var ukjent for politiet, og vitneutsagn som aldri tidligere var dokumentert.

Politiet er imponert over jobben som er gjort og de undersøkelsene som politiet selv ikke gjennomførte i løpet av sin etterforskning.

Politiet: – En gave fra himmelen

– For cold case-etterforskere kan det være en gave fra himmelen. I 2019 avhørte vi flere vitner som ikke hadde blitt avhørt tidligere. Noe av den informasjonen kom frem gjennom podkasten som ble produsert. Det førte til at vi intervjuet disse vitnene, sier Chris McDonough, direktør for Law Enforcement Relationships ved Cold Case Foundation, til USA Today.

Date set for Kristin Smart murder trial in Monterey County https://t.co/pIqriDMBwN — KSBW Action News 8 (@ksbw) June 1, 2022

Ifølge amerikanske medier ble Paul Flores først mistenkt, og deretter siktet og tiltalt for drapet på Kristin Smart.

I april fjor ble han varetektsfengslet sammen med sin far, Ruben Flores, som er tiltalt for medvirkning til drap.

I juli starter rettssaken i Monterey County, California, 26 år etter at 19-åringen forsvant sporløst, skriver Fox News.

Erklært død in absentia 25. mai 2002

Førsteårsstudenten Paul Flores ble arrestert i april 2021. Han skal ha vært den siste som så Kristin Smart i live.

Hans far, Ruben, ble først mistenkt, deretter siktet og senere tiltalt, for medvirkning til drap. Politiet mener han hjalp sin egen sønn med å bli kvitt Kristins kropp etter at hun ble drept.

Ingen av mennene erkjenner straffskyld.

Levningene etter den savnede Kristin Smart er fortsatt ikke funnet. Flere søk ble utført mellom 1996 og 2007, men uten positivt resultat, ifølge Wikipedia.

Hun ble erklært død in absentia 25. mai 2002. Da ville hun vært 25 år gammel.

Les også: Savnet i åtte år: Familien tror datteren holdes fanget i underjordisk container