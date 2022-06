Det var en svært sterk fortelling medlemmene i granskningskomiteen i Kongressen i Washington fikk høre da fjerdeklassingen Miah Cerrillo vitnet via videooverføring.

– Jeg vil ikke at det skal skje igjen, sa hun gråtkvalt før hun nikket etter å ha fått spørsmål om hun tror det vil skje igjen.

C-Span har publisert en video som viser deler av hennes vitnemål.

19 av hennes klassekamerater og to lærere ble drept av 18-åringen som angrep skolen. Cerrillo fortalte at hun så læreren sin bli skutt i hodet, før gjerningsmannen skjøt flere av klassekameratene hennes.

Ringte 911 og ba om hjelp

Historien om hvordan Cerrillo overlevde ved å smøre seg inn med blodet fra en venn som var blitt drept, for så å spille død, gikk verden rundt.

– Han skjøt vennen min som var ved siden av meg, og jeg trodde han ville komme tilbake. Så jeg tok blod fra henne og tok det på meg. Så var jeg stille. Jeg tok læreren min sin telefon og ringte 911 og sa at vi trengte hjelp, forklarte Cerrillo.

Elleveåringen fikk spørsmål om hva hun vil ha hvis hun kunne velge selv. Da svarte hun at hun vil ha det trygt. Hun sa at hun ikke kan føle seg trygg på skolen nå.

Faren oppløst i tårer

Faren, Miguel Cerrillo, var oppløst i tårer da han forklarte seg.

Miguel Cerrillo, faren til Miah Cerrillo som overlevde skoleskytingen i Uvalde, tørker tårer mens han forklarer seg til granskningskomiteen i USAs kongress. Foto: Andrew Harnik / AP

– Jeg kom hit i dag fordi jeg kunne ha mistet veslejenta mi. Hun er ikke den samme lille jenta som jeg pleide å leke med, sa han.

Han sa at datteren er alt for ham, for søsknene og for moren. Han takket for anledningen til å snakke til Kongressen, men ba om at det må komme endringer.

– Skolene er ikke trygge lenger. Noe må endres, sa Cerrillo.

I et intervju med USA Today sier han at Miah sliter med mareritt og skader fra splinter i ryggen, samt med traumene fra hendelsen.

– Hun har det ikke så bra. Vi tar det dag for dag, sier faren.

Vil gjøre skolene trygge

Han sier at datteren ønsket å møte Kongressen og dele sin opplevelse.

– Hun vil sørge for at skolene blir tryggere, sier Miguel Cerrillo.

Komiteens leder, demokraten Carolyn Maloney, sier at høringen holdes for å se etter løsninger på problemene med masseskytinger.

– Marerittet med skoleskytinger må ta slutt. Vi vil høre direkte fra dem som er rammet av de siste masseskytingene. De vil ha handling, og det vil vi også, sier Maloney.

Krever strengere våpenlover

Elleveåringens vitnemål kommer mens Kongressen er under sterkt press for å komme med et konkret svar på de mange masseskytingene i USA. Flere krever strengere våpenlover.

Det er ventet at kongresshøringene om våpenvolden vil bli svært opprivende.

Både overlevende og pårørende vil dele sine historier med panelet.