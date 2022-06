Dødstallet stiger etter togulykken i Iran

Avsporingen skal ha skjedd på togstrekningen mellom Mashhad og Yazd i morgentimene onsdag. Redningsmannskap og helikoptre er til stede i avsidesliggende ørkenområdet der ulykken skjedde.

Minst 21 personer omkom, ifølge det statlige nyhetsbyrået Irna. De henviser til den nasjonale redningstjenesten.

Det ble understreket at dødstallet kan komme til å stige ytterligere ettersom flesteparten av de skadde er i en kritisk tilstand.

Ulykken fant sted klokken 5.30 lokal tid, opplyser Røde Halvmåne i Iran.

Vogner på siden

Bilder fra stedet viser togvognene som ligger på siden ved sporet, med redningsarbeidere på leting etter overlevende.

Mir Hassan Moussavi i Irans statlige jernbaneselskap sier at det var 348 passasjerer på toget da ulykken skjedde.

– Det sporet av etter å ha truffet en gravemaskin som var i nærheten av togskinnene, la han til. Det er uklart hvorfor gravemaskinen var plassert der i nattetimene.

Flere av togets vogner havnet utenfor togsporet.

Tar på seg skyld

Irans president Ebrahim Raisi har uttrykt sin sorg over ulykken og sendt sine kondolanser til familiene til de omkomne.

Han har også gitt ordre om å fremskynde etterforskningen av ulykken, for å finne ut hva som skjedde.

Samferdsel- og byutviklingsminister Rostam Ghassemi skriver på Twitter at han ber iranerne om unnskyldning. Han sier videre at hans departement er ansvarlige for ulykken.