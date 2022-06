Hendelsen fant sted i sentrum av Vest-Berlin, i nærheten av Kaiser-Wilhelm-kirken og handlegata Kurfürstendamm onsdag formiddag. Kvinnen som døde var en skolelærer som var i Berlin med en gruppe elever i tiende klasse. Det bekrefter myndighetene i Hessen , der kvinnen og elevene var fra.

Politiet i Berlin skriver på Twitter at 14 elever ble skadd, noen av dem alvorlig. Læreren deres døde på stedet, skriver politiet.

– Mine tanker er med ofrene, som var fulle av glede på en skoletur til hovedstaden, sier delstatsminister Boris Rhein i Hessen.

Kriseteam

Utdanningsminister Ralph Alexander Lorz i delstaten sier at det blir sendt et kriseteam til Bad Arolsen, der skolen ligger, for å hjelpe pårørende, elever og lærere der.

– Et team fra skolen er på vei til Berlin for å støtte disse unge menneskene og deres familier. I tillegg til at vi må få klarhet i hva som har skjedd, er det viktig at elevene kan få snakke ut om den traumatiske opplevelsen, sier han.

Føreren ble først holdt fast av folk som tilfeldigvis var på stedet, ifølge politiet. Han ble deretter pågrepet og umiddelbart avhørt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En tildekket kropp ligger igjen på åstedet der en bil kjørte inn i folk i Berlin onsdag. Minst en person døde. Foto: Michael Sohn / AP

Dokumenter

Det er fortsatt uklart om det var en villet handling eller en ulykke. Ifølge tyske medier ble det funnet et brev i bilen der mannen tilsto ugjerningen. Berlins delstatspolitiker Iris Spranger sier imidlertid at det ikke er snakk om et reelt tilståelsesbrev.

Hun sier at det ble funnet dokumenter med kritiske uttalelser om Tyrkia i bilen. Politiet bekrefter at disse dokumentene skal etterforskes.

En politikilde som siteres av Bild , sier at det «definitivt ikke» er snakk om en ulykke.

Politiet opplyser at føreren er en 29 år gammel mann med bakgrunn fra Armenia.

Kjørte inn i butikk

Bild og Berliner Morgenpost skriver at tilstanden er kritisk for seks av de skadde og alvorlig for tre andre.

Bilen, en Renault Clio, skal først ha krasjet inn i en menneskemengde, før den kjørte ut på gata igjen og inn i en butikk rundt 150 meter unna i Marburgerstrasse.

Bilder fra stedet viser at bilen krasjet inn i et butikkvindu. En talsperson for brannvesenet sier at føreren har lettere skader og at også han trengte hjelp.

– Skjedde så fort

Et øyenvitne, Frank Vittchen, forteller at han hørte et høyt smell og så en person som fløy gjennom lufta. Bilen skal ha kjørt i høy fart opp på et fortau uten å bremse.

– Alt skjedde så fort, sier Vittchen til nyhetsbyrået AFP.

(Saken fortsetter under bildet)

Redningsarbeidere hjelper en skadd person etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Berlin. Foto: Michael Sohn / AP / NTB

Hendelsen fant sted i nærheten av åstedet for terrorangrepet i Berlin i desember 2016, da en lastebil ble kjørt inn i et julemarked og elleve mennesker ble drept.

I 2020 var det angrep der biler ble brukt som våpen i byene Trier og Volkmarsen. De siste årene har det også vært flere hendelser i Tyskland der personer med psykiske forstyrrelser har kjørt biler inn i folkemengder.