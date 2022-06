Forsker: Russernes praksis i Mariupol er spesiell

I mai var slaget om den ukrainske byen Mariupol over, og Russland kontrollerer nå den krigsrammede og ødelagte havnebyen, sørøst i Ukraina.

Nå er Russland i gang med å omdanne byen til en russisk by. Som et ledd i dette prøver russerne å omvende Mariupols innbyggere til å bli russiske, skriver dansk TV2.

– De prøver å presse lokalbefolkningen



Den danske militærforskeren Kristian Lindhardt, ved institutt for strategi og krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet, omtaler russernes praksis som «spesiell».

– De prøver å presse lokalbefolkningen til å registrere seg som russere for å få tilgang til hjelp fra Russland som mat, pass og slikt. Det er en litt spesiell praksis, men det passer inn i den russiske fortellingen om at de er der for å frigjøre befolkningen, som faktisk er russere, sier han til dansk TV2.

Lindhardt mener man må ha et slags sikkerhetsfokus når man overtar en så stor by som Mariupol.

Lite er igjen av Mariupol etter harde kamper over flere uker. Foto: Reuters / NTB

– Ellers risikerer man at det blir et opprørssted, og da kan man ikke utnytte området og ressursene som er der, sier forskeren.

Ved å ta kontroll over Mariupol har Russland nå sikret seg en landbro mellom den separatistkontrollerte delen av Donbas-regionen til Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014.

Har overlevert levninger

Ukraina har fått overlevert levningene av 210 soldater som døde i kampen om Mariupol. Flesteparten av dem skal ha kjempet ved Azovstal-stålverket. Det er ikke kjent hvor mange døde ukrainske soldater som fremdeles er igjen i stålverket, ifølge Ukrainas militære etterretningsbyrå, skriver AP.

Ukraina og Russland startet utvekslingen av døde soldater i forrige uke, og lørdag meldte Ukraina at 320 soldater hadde blitt utvekslet mellom dem.

Det er ukjent om Russland siden da har mottatt flere av sine drepte soldater, ifølge NTB.