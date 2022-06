Zelenskyj: Seieren må oppnås på slagmarken

Presidenten ber nok en gang om mer vestlig militær støtte i et intervju med Financial Times.

– Vi er underlegne når det kommer til utstyr, og derfor er vi ikke i stand til å avansere. Vi kommer til å lide flere tap, og folket er min prioritet, sier Zelenskyj.

Presidenten vil ikke ha noen midlertidig seier over Russland ved å presse russiske styrker til områder som allerede var okkupert før krigen. Han vil at Ukraina oppnår seier på slagmarken, sier han.

Etter mange uker med kamper hevder Russland nå å ha kontroll over mesteparten av Luhansk-regionen. Guvernøren i Luhansk sa onsdag at ukrainske styrker kan måtte trekke seg ut av den ene av to gjenværende ukrainske kontrollerte byer i regionen, Sievjerodonetsk, fordi de blir beskutt av russiske styrker døgnet rundt.

Ingen midlertidig seier

Zelenskyj mener at å presse russiske styrker tilbake til områdene som var okkupert allerede før den russiske invasjonen startet 24. februar, ville vært en sterk, men midlertidig seier for Ukraina. Full suverenitet over egne territorier er målet, ifølge presidenten.

– Seieren må oppnås på slagmarken, sier han, men understreker at han har et sterkt ønske om fredssamtaler og at enhver krig bør avsluttes ved et forhandlingsbord.

Fredsforhandlinger må imidlertid skje ansikt til ansikt med Russlands president Vladimir Putin. Det er ingen andre å snakke med, sier Zelenskyj.

Krigen har den siste tiden flyttet seg til den østlige Donbas-regionen, der Russland bruker sine overlegne artilleristyrker til å ta makten over flere områder. Zelenskyj har tidligere sagt at Ukraina nå mister opp mot 100 soldater om dagen.

Forutsetningene for fred

Zelenskyj mener at Vesten kan og burde gjøre mer for å bringe Russland til forhandlingsbordet. Presidenten ber allierte burde sende enda mer våpen til Ukraina og skjerpe sanksjonene ytterligere, blant annet ved en å stanse import av russisk olje og gass helt.

Han henvender seg til vestlige land og sier at Vesten må være mer enn kun meglere.

– Dere bør sikre at Russland stanser fiendtlighetene sine og respekterer enhver våpenhvile. Og bestemme forutsetningene for fred, sa han til FT.

Sanksjonene har påvirket Russlands posisjon, mener Zelenskyj, og legger til at Kreml alltid finner måter å omgå sanksjonene. Presidenten hevder at noen vestlige regjeringer er lei av de økonomiske konsekvensene fra sanksjoner mot Russland og leter etter måter å dempe virkningen for å beskytte egne interesser.

– De støtter Ukraina, men er også på hva som kan gjøres for å svekke sanksjonene slik at næringslivet ikke lider, sier han.

Blir skutt på 24/7

På grunn av ustanselige russiske angrep kan de ukrainske styrkene i Sievjerodonetsk kunne komme til å måtte trekke seg ut av byen, sier Luhansk-guvernøren Serhij Hajdaj.

– Det er mulig at vi må trekke oss tilbake til bedre befestede stillinger, sier han i et intervju med TV-kanalen 1+1 onsdag

Ifølge Hajdaj blir Sievjerodonetsk angrepet og beskutt av russiske styrker 24 timer i døgnet. Sievjerodonetsk og nabobyen Lysytsjansk har lenge vært de eneste to byene i Luhansk-regionen som fortsatt har vært under ukrainsk kontroll. Situasjonen i Lysytsjansk beskrives som stadig mer desperat av ukrainske soldater.

Russland hevder å ha kontroll over mesteparten av både Sievjerodonetsk og Luhansk. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj blir de gjenværende ukrainske styrkene i Sievjerodonetsk hardt presset av tallmessig overlegne russiske styrker.

Verdensøkonomien

Krigen fortsetter å gi alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien. Kombinasjonen av svak vekst og stigende priser kan føre at til at en rekke fattige land som fortsatt ikke har kommet seg etter koronapandemien, vil lide ytterligere.

– Risikoen for stagflasjon er betydelig. For mange land vil resesjon være vanskelig å unngå, sier Verdensbankens president David Malpass.

Stagflasjon er et symptom på nedgangstider i økonomien, og resesjon er definert som et fall i et lands bruttonasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler. Begge deler leder som oftest til høy arbeidsledighet.

Banken gir også 1,5 milliarder dollar mer i bistand til Ukraina, noe som bringer den totale planlagte støttepakken til mer enn 4 milliarder dollar.