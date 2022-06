Ukraina hevder at Russland har mistet 31.000 soldater

Kampene raser for tiden i Donbas-regionen øst i landet. Zelenskyj sa i sin videotale tirsdag sa at russerne jobber med å sette inn ytterligere enheter for å forhindre ukrainske motangrep i Donbas og i Kherson-regionen i sør.

– Men hva er vitsen med det? Majoriteten av de okkuperende styrkene har for lenge siden innsett at de ikke har noen fremtidsutsikter i Ukraina, sa Zelenskyj.

– Siden 24. februar har Russland betalt for sin fullstendig meningsløse krig mot Ukraina med mer enn 300 av landets soldater hver dag. Dagen vil komme da antall døde overgår grensa for hva som er levelig, også for Russland, sa Zelenskyj.

Krigen har vart i 104 dager, og med de 300 soldatene Zelenskyj sier Russland mister per dag, blir det 31.200. Påstanden er ikke bekreftet eller avkreftet fra uavhengig hold, og Russland oppgir langt lavere tall.

Britisk etterretning anslo i slutten av april de russiske tapene til rundt 15.000 soldater. Det er omtrent like mange som de mistet i løpet av drøyt ni år med krigføring i Afghanistan fra slutten av 1979.