Engasjert McConaughey vil ha strengere våpenlover

Hollywood-skuespilleren Matthew McConaughey holdt tirsdag et følelsesladd innlegg med krav om strengere våpenlover da han besøkte Det hvite hus. Med seg hadde han blant annet et bilde av ti år gamle Alithia Ramirez, et av de 19 barna som ble drepte i en skolemassakre i Uvalde i Texas 24. mai. Foto: AP / NTB Foto: NTB